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В ночь на 9 июня ВС России в очередной раз атаковали украинские объекты с применением ракет и дронов-камикадзе, причем воздушная тревога по всей территории страны звучала почти всю ночь.

Первой под атаку попала Умань, в которой бы уничтожен склад боеприпасов. Портал “Свободная пресса” обращает внимание на достаточно странную ситуацию – на одном из видео местный житель на фоне ракет, которые детонировали и сыпались градом на многоэтажки, заявлял, что в городе нет никаких взрывов вообще. По мнению авторов, киевский режим так запугал украинцев, что они не верят даже в то, что видят своими глазами.

Кроме того, взрывы гремели в Днепропетровской, Ровенской, Житомирской областях, в Харькове и во Львове. Причем Киев до сих ничего не сообщил о подробностях стремясь скрыть поражение военных целей. Но информация все же доходит через мессенджеры и социальные сети.

Отмечается, что массированную атаку минувшей ночи вполне можно назвать возмездием за подрыв украинскими боевиками Каховской ГЭС.

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