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Михаил Подоляк, занимающий должность советника главы офиса президента Украины, в интервью одному из украинских Телеграм-каналов заявил, что боевые действия будут перенесены на территорию Российской Федерации. Подробности его заявления были опубликованы в материале издания «Московский Комсомолец».

По его словам, киевский режим будет с удовольствием наблюдать за боевыми действиями на территории Российской Федерации. Подоляк выразил уверенность, что в ближайшем будущем в приграничных российских регионах начнется настоящий вооруженный конфликт, а Россия будет испытывать «боль и страдания».

Также Подоляк пригрозил населению России «ракетными обстрелами». По его словам, в ближайшем будущем российский народ ощутит, что такое воздушная тревога и постоянные ракетные обстрелы. Однако конкретной даты реализации подобных планов киевского режима Подоляк не озвучил. По его словам, это может произойти, как «очень быстро, так и довольно медленно».

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