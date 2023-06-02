Украинский генерал Виктор Назаров, занимающий должность советника главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, обещает сделать атаки на территорию Российской Федерации со стороны украинских диверсионных групп «новой нормой».

Все военные объекты, расположенные на территории России, являются для вооруженных сил Украины законными целями. Об этом генерал Назаров заявил во время своего интервью испанской газете Mundo.

Автор испанского издания отмечает, что командование украинский армии могло разработать план «неожиданной военной операции», когда все внимание мировых средств массовой информации должно было быть сосредоточено на юго-востоке Украины, а наступление началось совершенно в другом месте на границе с Россией.

При этом, по мнению автора статьи, недавняя атака украинских беспилотников на Москву могла быть частью данного плана. В эпоху современных технологий армия должна «действовать с воображением», резюмировал генерал Назаров.