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Российские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что формирование и распад пылевых облаков на планете Марс очень сильно напоминает явление неустойчивости Рэлея-Тейлора или, другими словами, на «смешивание кофе со сливками».

Исследователи построили модель, которая продемонстрировала, что плазменно-пылевые марсианские облака являются почти полным аналогом серебристых облаков на Земле. Они образуются в результате конденсации пара пересыщенного углекислого газа, а разрушаться начинают из-за своего неустойчивого состоянии в нижней границе.

По словам ассистента кафедры высшей математики МФТИ Юлии Резниченко, в земную модель формирования и распада серебристых облаков пришлось внести коррективы в виде неустойчивости Рэлея-Тейлора, чтобы учесть все нюансы марсианской атмосферы. Таким образом, по словам Резниченко, можно сравнить пыльный газ со сливками, которые добавляют в кофе, представляющий собой чистый углекислый газ марсианской атмосферы.

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