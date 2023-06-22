В Московской области был задержан полицейский, который сперва сбил на дороге велосипедиста, а впоследствии попытался добить его ножом. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что сотрудник ГИБДД не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения в окрестностях деревни Косяково. В результате инцидента водитель автомобиля сбил двигавшегося вдоль дороги велосипедиста. После этого сотрудник полиции вышел из автомобиля и нанес лежавшему на земле велосипедисту удар ножом в область живота. Далее водитель сел в свой автомобиль и скрылся с места преступления.

Прохожие заметили раненого велосипедиста и вызвали скорую помощь, которая доставила потерпевшего в ближайшую больницу для оказания экстренной медицинской помощи. В течение нескольких дней личность правонарушителя была установлена, и он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В МВД отметили, что задержанный не является кадровым сотрудником полиции, а выполнял обязанности водителя в структуре ГИБДД.