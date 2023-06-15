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ВС РФ днем 15 июня вновь атаковали объекты украинской армии на территории Одесской области, сообщает ряд средств массовой информации.

Портал “Военная хроника” рассказал, что украинские мониторинговые ресурсы сперва написали о приближении дрона-камикадзе “Герань-2” к Измаилу, но затем отмолчались, сообщив, что воздушная цель якобы была ложной. Подобные манипуляции Киев обычно проводит, если вооружение ВС РФ точно поражает объекты военной инфраструктуры.

Напомним, что удары по Одесской области наносились также на протяжении двух последних ночей. 14 июля ракетами был уничтожен склад с вооружением на территории завода “Краян”, а беспилотники “Герань” поразили портовую инфраструктуру, на которой хранились безэкипажные катера для новых атак на корабли Черноморского флота.

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