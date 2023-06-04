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Российский снайпер с позывным “Альфа” рассказал, что из-за постоянно изменяющегося ландшафта в зоне СВО возникают некоторые сложности, но они не мешают успешно справляться с решением боевых задач.

«Не очень легко, но справляемся. Что еще остается? Не будем мы справляться, кто это будет делать? Не зря же нас сюда позвали», – говорит снайпер на видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ.

Боец также высказал уверенность в поражении украинских националистических формирований. Они, по его словам, не могут оказывать достойное сопротивление на протяжении длительного времени из-за отсутствия отлаженной оперативной тактики. Опыта стрелковых боев у ВСУ практически нет, поэтому в сложной ситуации они теряются, что и станет главной причиной их поражения.

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