Российский снайпер с позывным “Альфа” рассказал, что из-за постоянно изменяющегося ландшафта в зоне СВО возникают некоторые сложности, но они не мешают успешно справляться с решением боевых задач.

«Не очень легко, но справляемся. Что еще остается? Не будем мы справляться, кто это будет делать? Не зря же нас сюда позвали», – говорит снайпер на видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ.

Боец также высказал уверенность в поражении украинских националистических формирований. Они, по его словам, не могут оказывать достойное сопротивление на протяжении длительного времени из-за отсутствия отлаженной оперативной тактики. Опыта стрелковых боев у ВСУ практически нет, поэтому в сложной ситуации они теряются, что и станет главной причиной их поражения.