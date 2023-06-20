Преподаватели комитета по образованию и городского координационного совещания по обеспечению правопорядка Фрунзенского района Санкт-Петербурга порекомендовали родителям школьников установить на их телефоны функцию родительского контроля.

Они пояснили, что программное обеспечение наподобие “КИДС 360” или “Цензор” поможет фильтровать материалы, которые дети просматривают в интернете и защитить их от негативного воздействия контента в Сети.

Издание “Фонтанка” отмечает, что комитет именно порекомендовал установку приложений, никаких обязательств это на родителей не накладывает. Также журналисты протестировали упомянутые программы.

Выяснилось, что интернет-цензоры позволяют родителям ограничивать доступ к тем сайтам, которые выбирают родители. При этом их список составляется самостоятельно, что дает возможность осуществлять защиту на любом из выбранных уровней.