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Американские военные, судя по сообщениям западной прессы, не могут разобраться, начала ли украинская армия контрнаступательную операцию или последние действия ВСУ к ней не относятся. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на некоторые иностранные издания.

Так, газета Politico, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщает, что действия ВСУ на южнодонецком направлении – официальное контрнаступление. В то же время другие представители Пентагона этого не подтверждают и заверяют, что активность украинских войск не обязательно должно означать “контрнаступ”.

Газета New York Times пишет, что власти США не знают точную дату начала контрнаступления – в Киеве им такой информации не сообщили. В то же время, по словам неназванного источника издания, украинские власти обозначили временные рамки операции, и действия ВСУ на южнодонецком направлении в эти рамки вписываются.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытки прорвать оборону российских войск на южнодонецком направлении, однако понесли потери и были отброшены на исходные позиции.

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