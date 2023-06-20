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Вокруг персоны Меган Маркл, жены принца Гарри, вновь разгорелся очередной скандал. После того, как герцоги Сассекские решили прервать свое сотрудничество с интернет-платформой Spotify, герцогиню обвинили в фальсификации записи интервью для ее подкаста «Архетипы».

Инсайдеры сообщают, что ряд интервью взяли сотрудники Меган. А путем монтажа позже была добавлена аудиозапись ее голоса. Всего в эфир вышло 12 эпизодов программы «Архетипы». Беседы велись, преимущественно, на темы проблем женщин в современном мире. Гостями подкаста стали такие известные личности, как певица Мэрайя Кэри, актриса Минди Калинг, теннисистка Сирена Уильямс.

Ранее СМИ сообщили о досрочном разрыве контракта между стриминговым сервисом Spotify и продюсерской компанией герцогов Сассекских Archewell Audio. Отмечается, что стриминг рассчитывал на то, что со стороны Меган и Гарри будет выпущено значительное количество контента. Однако был выпущен всего один сезон аудиопередачи «Архетипы». Сделка, заключенная между герцогами и Spotify, оценивалась в 20 миллионов долларов.

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