СМИ активно сообщают о ситуации в населенном пункте Берховка, расположенном севернее Артемовска (Бахмута), куда были отведены российские войска. Появились массовые сообщения, что украинские подразделения вошли в населенный пункт.

Данная информация не является подтвержденной. Ее никак не прокомментировали ни Минобороны России, ни представители киевского режима. Однако данные сообщения массово поступают после заявления представителя ЧВК «Вагнер» о том, что украинские войска «вошли в сады под Артемовском». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российскими силами была утрачена часть населенного пункта Берховка. Однако данную информацию можно воспринимать как психологическое воздействие, так как все это выглядит как медийная баталия.

Напомним, что ранее представители Министерства обороны России заявили о перегруппировке российских войск с целью занятия более выгодных позиций в районе Берховского водохранилища.