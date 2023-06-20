В Сети появились первые рендерные изображения смартфона V Fold от компании One Plus. В издании SmartPrix их опубликовал инсайдер OnLeaks – Стив Хеммерстоффером. Снимки показали, что прогнозы оказались неверными, производитель не стал копировать дизайн Find N2 от Oppo, а предложил свое оригинальное решение.

Так, покрытие задней панели будет выполнено из искусственной кожи, благодаря которой повысится привлекательность внешнего вида и станет комфортнее хват устройства.

В тройной системе камер от Hasselblad скорее всего предусмотрен перископический объектив, обеспечивающий оптический зум. Также смартфон оснастят двумя “фронталками”, одна из которой будет размещена на внешнем, а другая – на внутреннем экране.

OnePlus не отказалась и от своего привычного переключателя режимов работы, который также сделает новую модель непохожей на творение Oppo. SmartPrix отмечает, что в третьем квартале состоится презентация V Fold и в августе он уже выйдет на мировой рынок.