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Федор Михайлович Достоевский является одним из самых известных русских писателей во всем мире и непреложно занимает почетное место в русской классической литературе. Его антилиберальные взгляды и вера в особый путь российского государства, основанный прежде всего на православии и его ценностях, до сих пор являются примером для консерваторов даже в настоящее время.

У Достоевского есть множество цитат, касающихся несправедливого отношения Запада к России, а также внутренних противников этого особого пути, в который верил Федор Михайлович. Именно поэтому его слова до сих пор вспоминаются и остаются актуальными для вечной борьбы, которая в XIX веке разделяла славянофилов и западников, а сегодня — консерваторов и либералов. Более того, у Достоевского есть несколько ярких цитат о русском либерализме, которые и сегодня активно используются.

Одна из самых известных цитат из романа «Идиот» относится к диалогу, развивающемуся между героями, и через уста персонажа Евгения Павловича Радомского, молодого и эрудированного флигель-адъютанта, писатель говорит следующее: «Факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию».

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