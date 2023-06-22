“Диверсионно-штурмовая группа” ВСУ под названием “Медведи SS” на самом деле является подразделением провокаторов, состоящим исключительно из добровольцев. Она подчиняется Службе безопасности Украины и действует по ее наводке, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он пояснил, что добровольцев достаточно хорошо выдрессировали, поэтому они могли выполнять и функции диверсионно-разведывательных групп. Но главная задача – это все же провокации в отношении военнослужащих ВС РФ и граждан России.

Каждая группа состояла из минометного расчета, оператора БПЛА, связиста и медика. Командовал ней тоже доброволец. “Медведи” отлично знали, что принадлежность к этой группе очень плохо отразиться на их пребывании в плену, поэтому в ходе сдачи на заводе “Азовсталь” в Мариуполе назвались участниками националистического батальона “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России).