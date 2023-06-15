Британский телеканал Sky News сообщает, что украинское контрнаступление на данный момент проходит медленно из-за наличия минных полей, препятствий и российских оборонительных действий. Западные чиновники, ссылаясь на свои оценки, отмечают, что российские силы «в целом хорошо оборонялись» и практиковали тактику отступления между тактическими рубежами.

Официальные лица отмечают, что этот маневренный подход к обороне представляет сложность для украинской стороны и требует значительных затрат от атакующих сил, что приводит к медленному прогрессу контрнаступления. Однако пока еще рано делать выводы о том, будет ли контрнаступление успешным или нет. Однако собеседники подчеркивают, что в настоящее время идет полноценное наступление, а не разведка боем.

Чиновники утверждают, что происходящее превосходит простое разведывательное прощупывание. Это полномасштабное перемещение бронетехники и тяжелой техники в российскую зону безопасности и продвижение вперед. Они также напоминают, что Украине удалось освободить как минимум четыре села.