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На батискафе, который исчез во время путешествия к затонувшему “Титанику” находится 5 человек. Это основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, исследователь подводных глубин Поль-Анри Наржеоле, миллиардер из Великобритании Хамиш Хардинг. Представитель экипажа Рори Голден сумел неизвестным образом выйти на связь и сообщить, что с ним ничего плохого не случилось, но о судьбе остальных пока ничего неизвестно.

В экспедиции должен был также участвовать сотрудник владеющей батискафом компании Дэвид Конкэннон. Однако он в последний момент отказался от путешествия, сообщает британский телеканал Sky News. При этом консультант сразу же выразил согласие принять участие в спасательной операции.

Известно, что батискаф исчез приблизительно в 900 морских милях от мыса Кейп-Код в Атлантическом океане. В настоящий момент его поисками занимаются экипажи самолетов Канады и США.

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