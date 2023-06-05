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Украинские боевики вошли на окраины населенного пункта Новодонецкое, рассказал порталу “Свободная пресса” военный корреспондент Семен Пегов. Он также отметил, что на участке Великая Новоселовка – Угледар обстановка накалена до предела.

ВСУ в ночь на 5 июня пошли в наступление на Новодонецкое, используя три десятка единиц бронетехники. Комбат батальона “Восток” Александр Ходаковский ранее сообщал, что боевикам удалось выйти к населенному пункту практически незамеченными, что и позволило им успешно продвинуться вперед.

В дело уже включилась российская артиллерия, которая бьет по технике противника, стремясь выгнать его за пределы населенного пункта и восстановить полный контроль над Новодонецким.

Напомним, что Киев начал контрнаступление 4 июня, бросив в бой танковые и мотопехотные подразделения. В воскресенье ВС РФ отбили эту атаку, уничтожив несколько десятков единиц бронетехники противника.

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