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Украинские ВС начали бросать позиции на Купянском направлении, которые заняли в ходе контрнаступления в прошлом году. Об этом сообщает портал “Свободная пресса” со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

О наступлении ВС РФ на Купянском и Луганском направлениях пишет и немецкое издание Bild. Автор публикации Юлиан Репке отмечает, что переход российских войск в атаку застал врасплох боевиков как под Купянском, так и в районе Кременной.

Обозреватель портала Александр Ситников отмечает, что на этих участках фронта украинские ВС сдают позиции даже при том, что идут позиционные бои без каких-либо серьезных атакующих действий с одной из сторон. Все это может указывать на недостаток мотивации у ВСУ.

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