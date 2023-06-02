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Портал “Свободная пресса” рассказал об обсуждении украинскими блогерами удара по Рыбальскому острову, на котором располагается комплекс зданий Главного управления разведки Украины. Киевские телеграм-каналы пишут, что в воде неподалеку от острова обнаружился хвостовик от ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot, а вот обломков российских боезарядов там нет.

В то же время многие киевляне пишут о прилетах, а не о работе средств противовоздушной обороны. Кроме того, в Сети появились кадры с поврежденными зданиями ГУР, по которым попали ракеты. Наконец, в польский Жешув в тот же день был отправлен транспортный самолет 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США C-21, который скорее всего предназначался для оказания помощи пострадавшим.

Украинская разведка работает под кураторством британской Ми-6, поэтому несложно предположить, что именно ее сотрудники оказались под ударом российских ракет. Но украинские пропагандисты продолжают вредить сами себя, выдавая информацию, которая совершенно не соответствует действительности. Впрочем, они всегда находят отговорку, что вранье, мол, предназначалось для России, а не для украинских граждан.

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