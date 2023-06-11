Группа ученых из Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН создали совместный проект фермы, который позволит выращивать вешенки на межпланетной станции.

Космическая ферма состоит из двух модулей, которые соединены между собой теплицей. Предполагается, что в первом модуле будет идти подготовка растительного материала, а во втором модуле будет происходить посев грибов и сбор урожая.

Модель фермы, разработанная сибирскими учеными, может быть построена на поверхности Луны и станет основным источником питания для космической станции, которую планируют построить на спутнике Земли к 2035-2040 годам.

В ходе экспериментов российским ученым удалось определить необходимые условия для выращивания 311 граммов вешенок в день с одного квадратного метра растительного материала. Сообщается, что один полный цикл выращивания грибов на станции займет около 66 дней, а 86 килограммов растительных отходов используются для получения полезного урожая в 28 килограммов вешенок. Данного количества, по мнению ученых, будет достаточно для 14 членов экипажа.