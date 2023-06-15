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Шведская принцесса, герцогиня Вермландская, София в юном возрасте участвовала в достаточно откровенных фотосессиях. В 20 лет она занялась модельной карьерой. Девушка снялась топлес для мужского журнала Slitz и даже стала Мисс Slitz-2004. Одна из самых скандальный фотографий – это кадр, где обнаженная София прикрывает свою грудь огромной змеей.

Когда стало известно об отношениях Софии с принцем Карлом Филиппом, то многие сомневались, что все закончится законным браком. Шведские подданные нередко шутили, что журнальный титул Софии – ее единственное звание. Многие нередко высказывали не слишком доброжелательные слова в адрес Софии.

Несмотря на то, что изначально София не была положительно воспринята общественностью, став принцессой в 2015 году, она смогла завоевать их доверие. Сегодня супруга Карла Филиппа – это скромная, хорошо образованная женщина. О былой «плохой славе» уже практически все забыли. Принцесса София во время коронавирусной инфекции работала волонтером в больницах, что увеличило к ней доверие шведских подранных.

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