За пять дней контрнаступления украинские вооруженные формирования потеряли около 3,5 тысяч боевиков. То есть почти целую бригаду. Такими темпами их военная операция завершится уже через неделю из-за недостатка личного состава, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что Киев несет потери не только в живой силе, но и в технике. За эти же пять дней российские ВС уничтожили около 300 танков, БМП и другой техники, что также негативно влияет на продолжение контрнаступления.

“При нынешних темпах ввода резервов в бой, наступательного потенциала ВСУ хватит еще на неделю”, – считает эксперт.

Напомним, в Белом доме заявили, что знают о серьезных потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Но считают это вполне обычным явлением, которое прогнозировалось заранее.