ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Instagram (соцсеть запрещена в РФ) шоумен Гоген Солнцев поделился фотографией со своей новой возлюбленной. Он заявил, что собирается вступить в брак с этой женщиной через два года, когда ей исполнится 85 лет.

«Моя новая невеста – 83 годика. А кто даст? Она прекрасна и очаровательна! Ждем, пока она чуть-чуть подрастет, до 85 лет, и мы поженимся, чтобы вызвать зависть и раздражение у всех недоброжелателей и критиков! Люблю тебя, моя игривая проказница», – написал Солнцев.

Фанаты шоумена начали активно шутить над ним в комментариях из-за возраста его возлюбленной. Многие сравнили его с вампиром, который «питается стариками».

«Выглядите, как семья вампиров», «Гоген, тебе нужно обратиться к врачу», «Теперь все уже понятно, для чего ты женишься на старых людях. Чтобы они скорее ушли из этого мира, а тебе досталось наследство», «Солнцев, ты питаешься как вампир стариками, поэтому не стареешь» – написали его поклонники.

Вам может понравиться

«Россия сделала его еще сильнее»: кто сорвал военные планы ВС Украины

Один из видов российской техники стал для украинской армии серьезной проблемой, с которой даже Запад ничего не сможет поделать. ВС РФ удалось сделать его еще сильнее, чем раньше, сообщает РИА

RV сообщила о взрывах в Запорожье и Николаеве

Дроны-камикадзе “Герань-2” в ночь на 30 июня снова атаковали военные объекты Украины. Портал “Русская весна” сообщает о взрывах в городе Запорожье, находящемся под оккупацией Киева и в Николаеве. Военные корреспонденты

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ находятся на грани развала

Украинские военные в большинстве своем деморализованы из-за провала и чрезвычайно медленного продвижения контрнаступления. Уже зафиксирован целый ряд случаев дезертирства боевиков, их сдачи в плен или перехода на сторону российских войск,