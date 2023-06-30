В Instagram (соцсеть запрещена в РФ) шоумен Гоген Солнцев поделился фотографией со своей новой возлюбленной. Он заявил, что собирается вступить в брак с этой женщиной через два года, когда ей исполнится 85 лет.

«Моя новая невеста – 83 годика. А кто даст? Она прекрасна и очаровательна! Ждем, пока она чуть-чуть подрастет, до 85 лет, и мы поженимся, чтобы вызвать зависть и раздражение у всех недоброжелателей и критиков! Люблю тебя, моя игривая проказница», – написал Солнцев.

Фанаты шоумена начали активно шутить над ним в комментариях из-за возраста его возлюбленной. Многие сравнили его с вампиром, который «питается стариками».

«Выглядите, как семья вампиров», «Гоген, тебе нужно обратиться к врачу», «Теперь все уже понятно, для чего ты женишься на старых людях. Чтобы они скорее ушли из этого мира, а тебе досталось наследство», «Солнцев, ты питаешься как вампир стариками, поэтому не стареешь» – написали его поклонники.