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Житель поселка Трудовое, расположенного в Приморском крае, выстрелил из ружья для подводной охоты в председательницу садового товарищества из-за конфликта в связи с кражей электроэнергии. Женщине, чью шею проткнула стрела, чудом удалось избежать серьезных травм.

Соответствующие кадры с места происшествия были опубликованы автором Телеграм-канала SHOT. Сообщается, что гарпун, который вонзился в шею жительницы приморья по имени Нина, не задел жизненно важных органов, а только повредил лицевой нерв.

Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, отметили, что женщина «буквально родилась в рубашке», поскольку ей посчастливилось избежать серьезных травм. В настоящий момент гарпун был изъят из шеи Нины, и медики обещают выписать ее из больницы уже через неделю. Теперь с пострадавшей общаются сотрудники правоохранительных органов.

В дачном кооперативе разгорелись нешуточные страсти. У дома одного из жителей, которого подозревали в воровстве электричества, собралась толпа соседей для выяснений отношений. В результате обезумевший мужчина из самодельного огнемета выпустил струю пламени в одного из соседей, из-за чего последний получил 60% ожогов тела и был доставлен в реанимацию, а в Нину неадекватный мужчина выстрелил из ружья для подводной охоты.

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