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В окрестностях Центра научно-технической информации Министерства энергетики Российской Федерации, расположенного в подмосковных Люберцах, упал беспилотный летательный аппарат, оборудованный камерой и флеш-накопителем. Об этом в своем посте сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

Сообщается, что в вечернее время 21 июня на улице Электрификации с неба рухнул дрон, размеры которого составляют 70 на 30 сантиметров. При этом на корпусе беспилотного летательного аппарата не было каких-либо идентификационных обозначений. Место крушения беспилотника и его обломки уже начали осматривать сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в окрестностях реки Пахра возле поселка Лукино в Новой Москве с неба на землю упал беспилотный летательный аппарат. Местные жители сообщают, что до падения дрона с неба слышали звуки взрыва. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента с упавшим дроном не было.

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