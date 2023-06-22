В Воскресенске Московской области 22 июня упал лифт в 14-этажном доме. В результате происшествия два человека оказались в больнице с травмами разной степени тяжести.

Региональный Минздрав подтвердил информацию. В ведомстве рассказали, что оба пострадавших находятся в медицинском учреждении, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Уточняется, что лифт рухнул в доме №5 по улице Хрипунова в Воскресенске. В настоящий момент эксперты выясняют причину аварии. Проверку обстоятельств происшествия проводит прокуратура.

Напомним, в среду на Маросейке в Москве в одной из квартир обрушился потолок, когда владельцы делали ремонт. Пострадавших в результате происшествия нет, но мебель и другое имущество сильно повреждены.