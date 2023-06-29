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Немецкий канцлер Олаф Шольц во время своего интервью для телеканала ARD заявил, что Федеральная разведывательная служба Германии не была осведомлена, что ЧВК «Вагнер» готовят мятеж. Эти события для немцев стали полным сюрпризом. Запад теперь намерен выяснить, была ли в курсе планов Пригожина американская разведка.

По словам Олафа Шольца, данная ситуация была очень опасной. Он выразил мнение, что данный мятеж в долгосрочной перспективе отразится на ситуации в России. События в РФ в скором времени будут обсуждаться в кругу западных политиков.

Напомним, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ввел свои подразделения в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Свои действия он объяснил тем, что по позициям «музыкантов» был нанесен ракетный удар с тыловой стороны. По его словам, приказ был отдан Минобороны России. В свою очередь, представители МО опровергли информацию, заявленную Пригожиным. После длительных переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным, ЧВК «Вагнер» прекратили свой «поход на Москву».

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