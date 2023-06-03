Североатлантический альянс вкладывает деньги в конфликт на Украине, чтобы достичь своей главной цели – уничтожить как можно больше славян по обеим сторонам линии фронта, заявила сенатор Совфеда от ДНР Наталья Никанорова.

Она отметила, что США и НАТО добиваются совсем не победы Киева. Для них обе стороны конфликта являются русскими, поэтому затраты на вооружение – это удачное вложение средств в их уничтожение.

Никанорова отметила, что атаки ВСУ на Белгородскую область можно назвать своеобразной разведкой боем. Украина должна перейти в контрнаступление, которого с нетерпением ожидает Запад. НАТО ожидает от украинской армии только каких-то серьезных свершений. В противном случае Киев станет для него провальным и уже совершенно не привлекающим интерес проектом.