ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический альянс вкладывает деньги в конфликт на Украине, чтобы достичь своей главной цели – уничтожить как можно больше славян по обеим сторонам линии фронта, заявила сенатор Совфеда от ДНР Наталья Никанорова.

Она отметила, что США и НАТО добиваются совсем не победы Киева. Для них обе стороны конфликта являются русскими, поэтому затраты на вооружение – это удачное вложение средств в их уничтожение.

Никанорова отметила, что атаки ВСУ на Белгородскую область можно назвать своеобразной разведкой боем. Украина должна перейти в контрнаступление, которого с нетерпением ожидает Запад. НАТО ожидает от украинской армии только каких-то серьезных свершений. В противном случае Киев станет для него провальным и уже совершенно не привлекающим интерес проектом.

Вам может понравиться

Опубликованы кадры поражения украинской ПВО в Киеве 2 июня

Российские ВС “вынесли” еще один зенитно-ракетный комплекс ВСУ в Киеве, что подтверждается появившимися в Сети видеозаписями. На кадрах хорошо видно, что одна из крылатых ракет попадает точно в тот район,

ВКС России уничтожили подземные бункеры с командованием ВС Украины в Киеве и области

В результате ракетного удара по Киеву и области были уничтожены секретные командные бункеры, в которых располагалось командование украинской армии и натовские кураторы. По словам репортера ВГТРК Андрея Руденко, в украинской

Ограниченное контрнаступление: аналитики очень низко оценивают шансы украинских войск

Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление уже в ближайшие недели. Практически одновременно с ним глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил об очередном переносе операции