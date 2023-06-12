Как следует из опубликованных в журнале European Urology результатах исследования ученых из Гарвардского университета, если мужчина эякулирует около 21 раза в месяц, то риск развития рака предстательной железы снижается сразу на 30%.

Издание «Газета.ru» приводит комментарий врача-сексолога и психотерапевта Научно-клинического центра «Краповка+» Олега Гулько касательно опубликованных результатов эксперимента. Сообщается, что исследование проводилось в течение 18 лет, при этом доктора наблюдали за 31 925 мужчинами.

По словам эксперта, мужская эякуляция не только снижает психологическое напряжение, но также положительно влияет на ход метаболических процессов в предстательной железе. Однако, следует отметить, что мужчины, эякулировавшие более 21 раза в месяц, делали это не по врачебному предписания, а по собственному желанию.

Поэтому нельзя сказать, что данный метод подойдет абсолютно всем мужчинам, поскольку для некоторых врачебное предписание о необходимости эякулировать более 21 раза в месяц может привести к стрессовой ситуации, резюмировал Гулько.