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История, которой поделилась 29-летняя девушка с секс-коучем Колином Ноланом, вызвала разочарование после онлайн знакомства. Письмо девушки и совет эксперта были опубликованы в Daily Mirror.

Девушка рассказала, что нашла в приложении для знакомств молодого человека, который показался ей привлекательным и интересным. Однако, на самом свидании выяснилось, что фотография, которая была в приложении, была сделана много лет назад. С тех пор он сильно изменился – облысел и располнел.

Однако, самое неприятное для девушки было его поведение. Он вел себя невежливо, но теперь настаивает на новой встрече. «Мне сложно отказать ему, потому что мы много общались до нашей встречи», написала девушка.

Колин Нолан отвечая на письмо, поделился своим советом. Он сказал, что не стоит расстраиваться из-за одного неудачного свидания. По его мнению, чтобы избежать подобных разочарований, полезно провести видеозвонок перед реальной встречей. Это позволит увидеть, насколько фотографии в приложении соответствуют действительности.

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