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На чемпионате Европы по футболу U-21 разразился скандал, в центре которого оказалась сборная Украины. Она задействовала в матче против Хорватии двух игроков, которые по регламенту не должны были играть за команду.

Георгий Судаков и Анатолий Трубин из клуба “Шахтер” (Донецк) до молодежного чемпионата Европы принимали участие в матче основной сборной Украины против Мальты. Регламент же запрещает выходить на поле за “молодежку” футболистам, игравшим за главную команду менее 48 часов назад.

Основная сборная завершила игру с Мальтой в 21:00 19 июня, а матч против Хорватии начался в 19:00 21 июня, поэтому Украины могла допустить нарушение регламента. Внимание на это обратили представители Румынии, молодежная сборная которой проиграла Украине в групповом турнире и не сумела выйти в плей-офф.

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