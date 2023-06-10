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Российский сапер с позывным «Лис» рассказал, что на Запорожском направлении немецкие танки Leopard были уничтожены благодаря минным ограждениям. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

По словам сапера, предоставленные ВСУ танки Leopard немецкого производства , на которые возлагало большие надежды украинское командование, подорвались на минах ТМ-62, установленных в российских оборонительных сооружениях. «Лис» отметил, что данные мины гарантировано уничтожают любую технику, так как имеют свойство выпрыгивать.

По сообщению Министерства обороны России, за минувшие несколько дней ВС России смогли уничтожить более 8 единиц немецких танков Leopard. Российские военнослужащие сообщают, что западная военная техника не может противостоять российскому вооружению. «Вражеская техника горит очень хорошо и быстро», – отмечают бойцы ВС РФ. По имеющимся данным, в ходе наступательных действий на Запорожском направлении ВСУ лишились примерно 3.5 тысячи бойцов.

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