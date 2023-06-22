Ночью украинские ВС задействовали британские ракеты Storm Shadow для удара по мостам между Херсонской областью и Крымом, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Он призвал пока ездить в Запорожскую и Херсонскую области через Армянск, так как автомобильное движение по мостам вблизи Чонгара временно перекрыто. Ремонт уже начался, для продолжения бесперебойного движения транспорта используются резервные маршруты.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что эксперты изучают состояние дорожного покрытия, чтобы оценить возможность дальнейшего использования мостов для движения транспорта. Также он рассказал о работе взрывотехников, выясняющих, какие именно боезаряды были использованы украинскими войсками. По словам Аксенова, в результате вражеской атаки никто не пострадал.