Украинская армия должна продемонстрировать западным союзникам, что всё ещё сохраняет боеспособность, несмотря на провальное контрнаступление. Для этого к саммиту НАТО Киев намерен начать новую волную наступления на позиции российских сил. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на телеграм-канал “Операция Z: Военкоры Русской Весны” (“РВ”).

Саммит стран, входящих в Североатлантический военный блок, должен состояться в середине июля в Вильнюсе. Одним из ключевых вопросов на нём станет продолжение оказания военной помощи Украине. На этом фоне ВСУ и должны продемонстрировать какие-либо результаты для своей отчётности перед странами Запада. Пока особыми успехами украинская сторона похвастаться не может.

“РВ” уверяет, что новая наступательная операция будет представлять собой серию атак на разных участках фронта. В них задействуют воинские подразделения, которые до этого не принимали участия в контрнаступлении.