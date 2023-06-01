Несмотря на потерю Артёмовска (Бахмута), ВСУ не прекратили активность на соответствующем направлении. Периодически на флангах украинские военные пытаются прорвать оборону российских сил. Об этом пишет издание “Русская Весна”. Оно же публикует фрагмент боя, который был снят с беспилотника.

Уточняется, что бронегруппа ВСУ пошла в атаку в районе Берховского водохранилища на северном фланге Артёмовска. У нападавших на вооружении были американские бронетранспортёры и военные пикапы. Их встретила огнём мотострелковая бригада Северного флота. На кадрах видно, как в одну из единиц бронетехники ВСУ прилетает снаряд от противотанкового комплекса. Позже техника и часть атакующих бойцов украинской армии были ликвидированы, остатки отступили.

В сообщении “РВ” отмечается, что неприятель не жалеет ни личный состав, ни боеприпасы, ни технику, пытаясь прорваться на флангах Артёмовска. Однако такие вылазки успеха не достигают.