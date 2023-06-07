Даже после разрушения Каховской ГЭС ВСУ продолжали наносить по ней артиллерийские удары, рассказали РИА Новости очевидцы из числа местных жителей. Они также сообщили, что несколько снарядов попали по городу.

По предварительной информации, украинские боевики применили для ударов по ГЭС реактивную систему залпового огня “Ольха”. После атаки конструкции гидроэлектростанции были частично разрушены, что спровоцировало подъем уровня воды. Сейчас ГЭС полностью ушла под воду, под угрозой затопления находятся около 300 домовладений.

На Украине рано утром 7 июня сообщили, что подъем уровня воды будет наблюдаться еще в течение 20 часов. Затем она начнет отступать и полностью уйдет в Черное море.