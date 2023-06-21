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Населенный пункт Пятихатки в Запорожской области практически уничтожен, рассказал глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов. Он пояснил, что в селе идут напряженные дуэли артиллерийских подразделений ВС РФ и ВСУ, передает портал “Русская весна”.

Боевики украинской армии сумели на днях зацепиться за окраины населенного пункта, однако долго продержаться там им не дали. ВС РФ заманили противника в “огневой мешок” и открыли огонь из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и других видов оружия.

ВСУ понесли серьезные потери, ликвидировано несколько десятков военнослужащих, продолжает гореть вражеская техника. 128-я горно-штурмовая бригада вывела уцелевшие остатки своего 5-го батальона, который разместился между Пятихатками и Лобковым.

На окраинах все еще остаются подразделения ВСУ, но из-за недостаточного количества сил они ведут лишь позиционные бои.

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