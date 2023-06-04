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Киев потерял несколько единиц западной боевой техники, пытаясь прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении. Портал “Русская весна” публикует подтверждающую это видеозапись, сделанную с разведывательного дрона “Орлан-10”.

Беспилотник запечатлел уничтоженные HMMWV, MaxxProo и M113 американского производства, а также неидентифицированный танк противника в районе населенного пункта Ровнополь. Пытавшихся наступать боевиков встретила реактивная и ствольная артиллерия, которая нанесла точные удары по вражеской технике.

Большое количество боевых машин ВСУ потеряли и у Приютного, которое выбрали в качестве одного из приоритетных направлений контрнаступления.

Напомним, ранее сообщалось о прорыве ВСУ сквозь первую линию обороны российских войск, который, впрочем, был оперативно ликвидирован артиллерийскими подразделениями и авиацией.

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