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Очередной крупный военный объект украинской армии был уничтожен российскими войсками. На этот раз поражены военные базы в Чугуеве. Об этом сообщает издание “Русская весна” (“РВ”).

Отмечается, что под ракетный удар российских сил попал важный логистический узел, который расположен в указанном населённом пункте. Он находится почти в 30 километрах на юго-востоке от Харькова. Транспортный узел в Чугуеве предназначался для накопления войск и переброски их на линию фронта.

Информацию об ударе уже подтвердили украинские СМИ. Они ссылаются на военную администрацию Чугуевского района. Однако каковы потери ВСУ, а также о других последствиях ракетной атаки данных пока нет. ВС РФ неоднократно подчёркивали, что целью ракетных ударов являются военные объекты, которые контролирует Киев.

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