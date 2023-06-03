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Минобороны РФ вечером 2 июня сообщило о штурме населенного пункта Марьинка под Донецком российскими войсками. В северной части города оборону ВСУ прорвали штурмовые подразделения при поддержке танковых подразделений ЮВО. По словам руководителя спецназа “Ахмат”, подключившегося к боям за Марьинку, под контролем ВС РФ уже находится до 70 процентов городской территории.

Боевиков противника удалось выбить из окопов и с позиций, которые те занимали в развалинах зданий. Опорный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ накрыл залп термобарических снарядов тяжелой огнеметной системы “Солнцепек”. Из-за пределов города по врагу наносят удары артиллерийские подразделения и авиация.

Кроме того, российские ВС уничтожают позиции ВСУ в расположенных неподалеку населенных пунктах Победа, Новомихайловка и Георгиевка.

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