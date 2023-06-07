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Подразделения ВСУ плохо взаимодействуют между собой, а командование украинской армии порой применяет фактически преступные методы, чтобы заставить бойцов идти в атаку. Об этом свидетельствует видеоролик, который размещён в телеграм-канале “Операция Z: Военкоры Русской Весны” (“РВ”).

В ролике бойцы из 37-й бригады ВСУ рассказывают, как их обманули командиры, чтобы отправить в наступление. Военные получили приказ занять село, в котором, как уверяло командование, не было российских войск. Бригада выдвинулась к указанной цели на бронемашинах. Однако на подъезде к селу по подразделению начали бить российские миномёты. Не ожидавшие этого украинские военные отступили, понеся большие потери.

При этом украинцы на видео признаются, что спаслись лишь чудом. По всей видимости село, которое они собирались занять, хорошо охранялось: миномётный огонь российские бойцы корректировали с помощью беспилотников.

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