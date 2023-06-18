Турецкий бронеавтомобиль Kirpi пополнил список уничтоженной техники ВСУ в ходе специальной военной операции. Он попал под удар управляемой ракеты, выпущенной с вертолета Ка-52, пишет портал “Русская весна”.

На кадрах, опубликованных сайтом, хорошо видно, что боевики ВСУ увеличили скорость и пытались уйти от винтокрылой машины, двигаясь вдоль лесополосы. Но ракета все же настигла бронеавтомобиль, уничтожив его вместе с экипажем.

Военные корреспонденты напомнили, что с начала контрнаступления ВСУ вертолеты Ка-52 “Аллигатор” стали использоваться гораздо чаще, чем обычно. Они громят технику ВСУ, а также наносят удары по опорным пунктам и скоплениям боевиков. Именно эти винткрылые машины успешно уничтожают танки “Леопард” и американские боевые машины пехоты “Брэдли”.