Портал “Русская весна” показал на видео, как российские беспилотники-камикадзе уничтожают вооружение противника и склад с боеприпасами. Авторы видео уточнили, что эпизод запечатлен в ЛНР, где по ВСУ работают бойцы Южного военного округа.

На записи один из дронов попадает точно по складу противника, что приводит к множественным взрывам из-за детонации хранящихся внутри боеприпасов. Также имеется информация, что в результате удара было ликвидировано пять боевиков ВСУ.

Второй беспилотник накрывает позиции артиллерийской установки противника, превращая ее в бесполезный металлолом.

Напомним, с начала года ВС РФ активно используют дроны-камикадзе “Ланцет”, которые уничтожают западную легкобронированную технику, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение противника.