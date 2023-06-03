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Портал “Русская весна” показал на видео, как российские беспилотники-камикадзе уничтожают вооружение противника и склад с боеприпасами. Авторы видео уточнили, что эпизод запечатлен в ЛНР, где по ВСУ работают бойцы Южного военного округа.

На записи один из дронов попадает точно по складу противника, что приводит к множественным взрывам из-за детонации хранящихся внутри боеприпасов. Также имеется информация, что в результате удара было ликвидировано пять боевиков ВСУ.

Второй беспилотник накрывает позиции артиллерийской установки противника, превращая ее в бесполезный металлолом.

Напомним, с начала года ВС РФ активно используют дроны-камикадзе “Ланцет”, которые уничтожают западную легкобронированную технику, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение противника.

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