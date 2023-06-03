Под Угледаром, где в настоящий момент идут позиционные бои, украинские боевики применяют свою стандартную тактику. Они устанавливают вооружение во дворах многоэтажных домов и наносят удары по позициям ВС РФ, пишет портал “Русская весна”.

На кадрах видео, которое выложили в Сеть военные корреспонденты, запечатлена зенитная установка “Шилка”, которую боевики спрятали за многоэтажку. Именно из-за нее они и ведут беспрерывный огонь.

Российские ВС ликвидируют скопления живой силы и боевую технику противника в Угледаре, но город все же пока остается под контролем ВСУ. Самые ожесточенные боевые действия в настоящий момент ведутся под Авдеевкой в в Марьинке – в двух населенных пунктах, которые Киев длительное время использовал для нанесения ударов по Донецку.