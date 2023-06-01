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Бойцы 58-й Армии Южного военного округа из переносного зенитно-ракетного комплекса “Игла” сбили украинский штурмовик Су-25. Эпизод произошел около шести часов вечера 31 мая, передает портал “Русская весна”.

Два штурмовика предприняли попытку нанести удар по российским позициям у населенного пункта Новоандреевка в районе Орехова Запорожской области, однако их уже ждала умело расставленная ловушка. Зенитчики подпустили вражеские самолеты поближе, после чего открыли огонь из ПЗРК.

В результате один из штурмовиков вдруг задымил и рухнул на землю. О судьбе его пилота ничего не известно. Второй самолет все же успел покинуть опасную зону и ушел на аэродром постоянного базирования, не выполнив боевую задачу.

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