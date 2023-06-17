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Утром 16 июня украинские боевики пошли в контрнаступление у населенного пункта Пятихатки Васильевского района. Операция оказалась крайне неудачной, так как российские военные оставили противника без бронетехники.

“ПТУРщики 19 дивизии, спецназа ВДВ и экипажи вертолётов сожгли целую гору вражеской брони”, – коротко описали ситуацию военные корреспонденты “Русской весны”.

Отмечается, что в наступление на этом направлении киевский режим бросил 128-ю горно-штурмовую бригаду, техника которой была быстро разгромлена. Однако тяжелые бои все же продолжаются. Командование ВСУ не жалеет пехоту, отправляя ее в одно наступление за другим. Пулеметчики и снайперы постепенно выбивают военнослужащих противника.

Уцелевшие боевые машины командование не задействует, надеясь на успех пехоты, а также не желая терять остатки танков и БМП.

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