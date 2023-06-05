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Прорыв украинских войск у Новодаровки в Запорожской области был пресечен танковыми подразделениями ВС РФ. Причем российские войска потеряли всего одну боевую машину, передает телеграм-канал “Военкоры Русской весны”.

На кадрах записи, сделанной с украинского разведывательного дрона, видно, что бронегруппы националистических сил, идущие на прорыв, встречают российские танки, которые непрерывно ведут огонь.

В результате боя, который длился около восьми часов, боевики ВСУ потеряли не меньше 7 танков и до 15 единиц другой бронетехники. Также сообщается о ликвидации 250 человек личного состава ВСУ.

В сражении участвовали не только танковые подразделения ВС РФ, но и авиация, артиллерия, операторы противотанковых ракетных комплексов. Прорвать оборону Киеву не удалось, но в ближайшее время он скорее всего повторит попытку контрнаступления.

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