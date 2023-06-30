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Дроны-камикадзе “Герань-2” в ночь на 30 июня снова атаковали военные объекты Украины. Портал “Русская весна” сообщает о взрывах в городе Запорожье, находящемся под оккупацией Киева и в Николаеве.

Военные корреспонденты опубликовали видео, на котором запечатлена атака “Гераней”. Беспилотники наносят удары волна за волной, из-за чего украинская ПВО ничего не может с ними сделать. Также на запись попали попытки сбивать барражирующие боеприпасы из стрелкового оружия, закончившиеся неудачей.

По одному из дронов была запущена зенитная ракета, которая также не достигла цели и разорвалась в воздухе.

В Сети появилось много видео и фото от жителей Николаева, однако точно идентифицировать объект, по которому наносились удары, пока сложно.

Напомним, что ВС РФ регулярно атакуют военные объекты в тыловых регионах Украины, что дает возможность срывать планы ВСУ по контрнаступлению, лишать подразделения на передовой возможности своевременно получать вооружение. боеприпасы и топливо.

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