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Боевики ВСУ продолжают проявлять активность на флангах вокруг Артемовска, стремясь взять город в клещи. Портал “Русская весна” сообщает, что основные боестолкновения идут вдоль канала Северский Донец-Донбасс, целью противника является расширение захваченных территорий к востоку от него.

Так, у Берховки масштабную атаку ВСУ удалось отразить десантникам и морским пехотинцам Северного флота. Они не только пресекли попытку захвата населенного пункта, но и уничтожили большое количество техники противника.

На линии Васюковка-Раздоловка украинские боевики применили бронетехники и реактивные системы залпового огня для прорыва обороны, но также были разбиты подразделениями ВДВ РФ.

Рядом с Курдюмовской дамбой боевики достигли локального успеха и заняли плацдарм. Теперь они пытаются расширить его, но российские ВС отражают атаки и делают все возможное, чтобы выбить противника с позиций.

Клещеевка и Берховка являются главными целями ВСУ, отмечают военные корреспонденты. Все дело в том, что это господствующие высоты, которые позволят взять Артемовск под огневой контроль.

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