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Журналист ВГТРК Андрей Медведев рассказал о попытке наступления ВСУ и объяснил, какую тактику намеревается использовать противник. Он сравнил ее с тактикой ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.

По событиям в Белгородской области можно говорить о том, что Киев избрал “стратегию набегов”, которые будут совершаться несколькими подразделениями с бронетехникой и вооружением. Такие группы попытаются проникать на территорию РФ и захватывать населенные пункты, удерживая их столько, на сколько хватит сил.

По мнению вице-спикера Московской гордумы, целью таких набегов будет внушить российским гражданам мысль о том, что власть потеряла контроль над ситуацией, что она не в состоянии справляться с диверсионными группами. Одновременно с этим продолжится информационная кампания разнообразных РДК (запрещенная в РФ террористическая организация) и прочих подобных движений.

Выбор именно такой тактики обусловлен несколькими факторами. Во-первых, Киев пытается создать панику в тех населенных пунктах, которые обстреливает. Во-вторых, он понимает, что без авиации полномасштабное контрнаступление провалится, что уже произошло на Запорожском направлении. Поэтому командование ВСУ будет тянуть время до получения F-16. Киевский режим искренне верит, что истребители все изменят и позволят ему перехватить инициативу.

Медведев призвал избегать паники и понимать, что подобные действия ВСУ могут затянуться надолго.

“Будут и ошибки, и разочарования, будут и победы и дни радости. Будет трудно. Принимайте все спокойно. С мужеством и достоинством, как и положено русским людям. Война в головах порой важнее войны на поле боя. Поражение в войне начинается сначала в головах. И победа начинается там же”, – заключил журналист.

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